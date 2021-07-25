وفاة مسجون بغيبوبة سكر في سجن مركز شرطة شبين القناطر

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تُوفى مسجون داخل سجن مركز شرطة شبين القناطر إثر غيبوبة سكر أًصيب بها داخل الحجز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوفاة مسجون في سجن مركز شرطة شبين القناطر إثر غيبوية سكر.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى السجن، وتبين أن المتوفى يُدعى «ج. ز. د»، 36 سنة، صادر ضده حكم حبس 6 أشهر في قضية نفقة، وأنه قضى فترة العقوبة، وقبل خروجه بأيام أُصيب بغيبوبة سكر داخل السجن، وتُوفى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.