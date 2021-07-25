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نائب رئيس جامعة طنطا: زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا لتصل لـ1081 بحثًا خلال 6 أشهر

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نائب رئيس جامعة طنطا: زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا لتصل لـ1081 بحثًا خلال 6 أشهر نائب رئيس جامعة طنطا: زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا لتصل لـ1081 بحثًا خلال 6 أشهر

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أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا لعلماء الجامعة خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١، حيث بلغ عددها 1081 بحثًا، موضحًا أن ذلك انعكس أثره على تحقيق مؤشر استشهاد علمي وصل إلى 1.59 وهو أعلى من المعدل العالمي وهو (1).

وأضاف «عكاشة» في بيان، الأحد، أن استراتيجية جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن إجمالي النشر العلمي الدولي للجامعة خلال النصف الأول للعام الجاري حتى نهاية شهر يونيو 2021، بلغ 1081 ورقة بحثية حسب البيانات المستخرجة من قاعدة البيانات العالمية Scopus من بينها 982 ورقة بحثية نشرت في دوريات علمية دولية و١١ أوراق بحثية نشرت في مؤتمرات علمية دولية و٥٩ مقال مرجعية و٢ فصل فى كتب، مشيرًا إلى أن الإنتاج العلمي المنشور لباحثي الجامعة غطى كل التخصصات العلمية في العلوم الطبية والأساسية والهندسية والزراعية والإنسانية، وقد ساهمت الجامعة بنسبة 4.96% من الإنتاج العلمي للجمهورية.

وأضاف «عكاشة» أن الزيادة في عدد الأبحاث المنشورة فى CiteScore Quartile (Q1-Q4) كانت فى مجلات الربع الأول Quartile Q1 زادت نسبة النشر إلى 47.8% (491 بحث) ومجلات الربع الثانى إلى 31.4% (322 بحث) ومجلات الربع الثالث إلى 15% (154 بحث) ومجلات الربع الرابع إلى 5% (60 بحث) مع منتصف 2021 وقد انعكس ذلك على تحقيق مؤشر استشهاد علمي وصل إلى 1.59 وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ (1).

المصرى اليوم

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