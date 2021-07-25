أخبار عاجلة

5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بقصد البلطجة بطوخ

Print
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بقصد البلطجة بطوخ ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بقصد البلطجة بطوخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وأبيض وكمية من الذخيرة بقصد ممارسة البلطجة على المواطنين وذلك خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة امنية لضبط الخارجين على القانون واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت عن عن ضبط عاطين بحوزتهم قطعتين سلاح خرطوش وكمية من الذخيرة وضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوى بقصد ممارسة البلطجة كما تم ضبط عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات بقصد الاتجار كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 2436 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

إصابة 3 أشخاص في معركة بالطوب والحجارة بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في معركة بالطوب والحجارة بالمنيا

بدء حجز 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري (الرابط والتفاصيل)

بدء حجز 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري (الرابط والتفاصيل)

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق