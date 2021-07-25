ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بقصد البلطجة بطوخ

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وأبيض وكمية من الذخيرة بقصد ممارسة البلطجة على المواطنين وذلك خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة امنية لضبط الخارجين على القانون واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت عن عن ضبط عاطين بحوزتهم قطعتين سلاح خرطوش وكمية من الذخيرة وضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوى بقصد ممارسة البلطجة كما تم ضبط عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات بقصد الاتجار كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 2436 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.