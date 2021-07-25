«روساتوم» و«موانئ دبي العالمية» توقعان اتفاقية تعاون

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وقعت مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع مجموعة «موانئ دبي العالمية»، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة.

ووقع الوثيقة أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لـ«روساتوم»، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية».

بموجب هذه الشراكة وقعت «روساتوم» الساعية إلى تطوير أعمالها في القطاع اللوجستي، وشركة «موانئ دبي العالمية» الرائدة في الخدمات اللوجستية، اتفاقية تقضي بتوحيد الجهود لتطوير خط شحن بحري تجريبي بالحاويات بين شمال غرب أوروبا وشرق آسيا باستخدام البنية التحتية للنقل في منطقة القطب الشمالي. وتعتقد «روساتوم»، المشغل الوطني للبنية التحتية الداعمة للملاحة عبر طريق البحر الشمالي (NSR)، و«موانئ دبي العالمية» الشركة الدولية الرائدة عالميا في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أن التعاون بينهما في تطوير واختبار خدمات الشحن المتكاملة اعتمادا على البنية التحتية لممر الملاحة الشمالي، سيمنح السوق فرصة لسلوك مسار بحري إضافي لنقل البضائع سيوفر مزيدا من الاستقرار لعمليات التبادل التجاري بين أوروبا وآسيا والتجارة العالمية ككل.

وقال أليكسي ليكاتشيوف، المدير العام لـ «روساتوم»: «يفتح إنشاء بنية تحتية مستقرة للنقل في منطقة القطب الشمالي فرصا جديدة أمام تطوير حركة النقل العابر بين آسيا وأوروبا، والتي يمكن تنفيذها في الإطار الزمني الأمثل وكذلك يمكن أن تساعد على تقليل تأثير عمليات النقل على البيئة بفضل تقليل طول المسارات وتطبيق حلول حديثة منخفضة الكربون للطاقة. اتخذنا اليوم خطوة هامة لتطوير شراكة دولية استراتيجية بين روساتوم وموانئ دبي العالمية».

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» تعليقا على الحدث: «تدعم موانئ دبي العالمية بصفتها المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، جهود روسيا الرامية إلى تنويع مسارات التدفق التجاري بين آسيا وأوروبا. يحمل ممر العبور الشمالي احتمالية تقصير أوقات العبور بين الشرق والغرب. وقد التزمت موانئ دبي العالمية باستثمار ملياري دولار في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وسنواصل العمل مع شركائنا في روسيا من أجل إيجاد حلول تضمن التطور المستدام لممر العبور الشمالي».