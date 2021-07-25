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اليوم .. محاكمة قيادي الإخوان محمود عزت في «اقتحام السجون»

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اليوم .. محاكمة قيادي الإخوان محمود عزت في «اقتحام السجون» اليوم .. محاكمة قيادي الإخوان محمود عزت في «اقتحام السجون»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فهمي، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه باقتحام الحدود الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون».

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

المصرى اليوم

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