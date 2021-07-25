التعليم : ضبط طالب بالشرقية صور أسئلة امتحان التاريخ بالثانوية العامة

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أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط الطالب (ا.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعضا من أسئلة امتحان مادة التاريخ، وذلك بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت صفحات الغش الإلكترونى بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام تداولت صورا زعمت أنها لأسئلة امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان «التاريخ» بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.