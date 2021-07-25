"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية

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"الحمادي": "التعليم" ستعلن قبل بدء العام خطة لتطبيق الاحترازية الوقائية

توقّع المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي؛ بأن تكون الدراسة في المرحلة الابتدائية عن بُعد، مشيراً في المقابل إلى أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ولفت الحمادي؛ إلى أن وزارة التعليم ستعلن قبل بدء العام الدراسي، خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد كورونا، متوقعاً في هذا الإطار ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 20 طالباً.

وأوضح الحمادي في لقاء مع قناة الإخبارية، أن هناك تحدياً يواجه وزارة التعليم يتمثل في الكثافة الطلابية ويمكن معالجته بالتعليم المدمج حضورياً وعن بُعد من خلال تقديم مواد عن طريق منصة مدرستي ودروس حضورية في المدرسة.

وعدّد المستشار التربوي مزايا التقويم الدراسي الجديد الذي تضمن 3 فصول دراسية بالحد من الانقطاع الطويل للطلاب بالإجازة الصيفية المملة التي امتدت لـ 4 أشهر، وكان لها تأثيرٌ سلبي على تحصيلهم العلمي والدراسي، والعادات والسلوكيات الجيدة من النوم المبكر الى السهر الطويل ليلاً؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأهالي يواجهون الآن تحدياً في تعديل الساعة البيولوجية لأبنائهم قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق بعد 36 يوماً في 21 المحرم المقبل، التي تسبقها عودة المعلمين والمعلمات في 14 المحرم، فيما ستكون عودة الهيئة الإدارية في 29 ذي الحجة الجاري لتهيئة المدارس بعد انقطاع عامين تقريباً.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، استمراراً لجهود الوزارة لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع واستعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن نسب التحصين في التعليم العام سجّلت ارتفاعا؛ لتصل نسبة تحصين الموظفين إلى 75%، والمعلمين والمعلمات إلى 76%، فيما وصلت نسبة تحصين الطلاب والطالبات (12 - 18) عاماً إلى 30% خلال أسبوعين فقط من بدء التطعيم.

وأكدت "التعليم"، أنه قبل الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون منسوبو الوزارة محصنين لدخول المنشآت التعليمية.