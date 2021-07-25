بس متقولش حيوانات.. طرائف مضحكة في حديقة حيوان الجيزة

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حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية"
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
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الأحد 25 يوليو 2021 11:16 صباحاً
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