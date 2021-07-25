رئيس الجامعة اليابانية: استراتيجية الجامعة تخدم الأهداف الوطنية وخطة التنمية المستدامة

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أكد الدكتور أحمد الجوهري، ‏رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجيا، على أن استراتيجية الجامعة الجديدة تتضمن 4 محاور رئيسية لخدمة الأهداف الوطنية وخطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

وأوضح «الجوهري» في تصريحات له، الأحد، أن الاستراتيجية تهدف إلى استثمار الخبرات اليابانية في أعداد خريجي الجامعة للمنافسة في سوق العمل دوليًا والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية وتأهيلهم للاحتياجات المحلية لسوق العمل، كما تستهدف دعم القيمة المضافة في الصناعات الوطنية واستحداث برامج جديدة وزيادة التفاعل مع الجهات الصناعية وجذب الطلاب الوافدين وزيادة كفاءة العمليات الإدارية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا تلبية الاحتياجات المتزايدة من خريجي التخصصات ذات الصلة بزيادة معدل الأعمار وزيادة الموارد الذاتية للجامعة من خلال إتاحة البرامج المميزة والخدمات القائمة على تسويق المعرفة والتكنولوجيا.

بدوره، قال الدكتور عمرو أمين عدلي، منسق التخطيط الاستراتيجي للجامعة المصرية اليابانية، إنه تماشيًا مع متطلبات المرحلة المستقبلية وكذلك في ضوء الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة المصرية اليابانية، والذي يتمثل في دعم الدولة للبنية التحتية بها غير المسبوق وكذلك دعم الحكومة اليابانية وتجهيز الجامعة بأحدث الإمكانات المعملية مع توفير عدد من الأساتذة اليابانيين فقد تم على مدار الشهور الثلاث الماضية الإنتهاء من عمل خطة استراتيجية متميزة وغير تقليدية للسنوات ٢٠٢١-٢٠٢٥، والتي صممت لدعم أهداف الدولة الممثلة في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ مع الأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الإقليمية والدولية، موضحًا أنه تم تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الأمناء في يونيو الماضي.

وأشاد أعضاء المجلس من الجانبين المصري والياباني بالفكر المتطور والرؤية بعيدة المدى لهذه الخطة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد ١٦ محورًا فرعيًا بالخطة تمثل الوسيلة التي من خلالها تسعى الجامعة إلى تحقيق أهدافها.