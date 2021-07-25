محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، على ضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال «القاضي»، في تصريحات له، الأحد، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط نفذت عددًا من الحملات لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثان علوي، وإزالة في المهد لتعد على أرض زراعية بمساحة واحد قيراط، وذلك بقرية طحا الأعمدة، كما تم إزالة في المهد على مساحة 60 مترا بقرية الاعتزاز، بالإضافة إلى فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.