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محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

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محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، على ضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال «القاضي»، في تصريحات له، الأحد، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط نفذت عددًا من الحملات لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثان علوي، وإزالة في المهد لتعد على أرض زراعية بمساحة واحد قيراط، وذلك بقرية طحا الأعمدة، كما تم إزالة في المهد على مساحة 60 مترا بقرية الاعتزاز، بالإضافة إلى فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المصرى اليوم

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