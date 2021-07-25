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توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ

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توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ

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توافد طلاب الأدبي بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، الأحد، على لجان الامتحانات استعدادًا لأداء امتحان التاريخ، وفق نظام التقييم الجديد، ووسط حالة من القلق، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وشهدت اللجان عمليات تفتيش مشددة من جانب فرق الغش الإلكترونى بلجان الامتحانات وسحب الموبايلات من الطلاب ومصادرة السماعات بجانب إجراء تفتيش ذاتي لهم قبل دخول اللجان وتفتيش حقائب الطالبات مع توزيع الكمامات والمطهرات عليهم قبل أداء الامتحانات.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج التاريخ المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول اللجان، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، وحالة من القلق والترقب والدعاء من أولياء الأمور لأولادهم.

المصرى اليوم

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