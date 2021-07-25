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20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم

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20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم 20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم

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يؤدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام في مادة التاريخ بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد .

المصرى اليوم

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