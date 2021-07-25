لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة عالمياً في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يوليو 2021، حيث احتلت الترتيب العاشر بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والذي بلغ عددهم 39 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1168 عالميا، ضمن 4234 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجهم في هذا الإصدار.

وقال «الجيزاوي»، في بيان صحفي الأحد، إن الجامعة حققت زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، حيث بلغت في هذا الاصدار 107،901 استشهاد، مقارنه بالإصدار السابق الذي بلغ 98,235 استشهادا، بزيادة قدرها 9,666 استشهادا خلال ستة أشهر فقط، مشيرا إلى تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي.

وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

ولفت «الجيزاوي»، المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكليتها ساعدت على ذلك، بجانب نشر الانتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل اسكولر.

وقد اعتمد التصنيف على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة لـ 210 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة بعد استبعاد اعلى 20 ملف شخصي من القائمة.