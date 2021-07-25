أخبار عاجلة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" -
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

Print
لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة عالمياً في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يوليو 2021، حيث احتلت الترتيب العاشر بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والذي بلغ عددهم 39 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1168 عالميا، ضمن 4234 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجهم في هذا الإصدار.

وقال «الجيزاوي»، في بيان صحفي الأحد، إن الجامعة حققت زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، حيث بلغت في هذا الاصدار 107،901 استشهاد، مقارنه بالإصدار السابق الذي بلغ 98,235 استشهادا، بزيادة قدرها 9,666 استشهادا خلال ستة أشهر فقط، مشيرا إلى تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي.

وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

ولفت «الجيزاوي»، المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكليتها ساعدت على ذلك، بجانب نشر الانتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل اسكولر.
وقد اعتمد التصنيف على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة لـ 210 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة بعد استبعاد اعلى 20 ملف شخصي من القائمة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي