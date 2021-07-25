أخبار عاجلة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" -
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي

Print
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي
مما يسمح باستخدامه في أنواع الجلد الإلكتروني

ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي

ابتكرت شركة "إيه آر إم" معالجًا استثنائيًّا مخصصًا للأجهزة القابلة للارتداء والطي، والتي يُتوقع أن تُحدث ثورة في تطوير تلك الأجهزة.

وسيمثل هذا المعالج ثورةً كبرى في عالم تطوير الأجهزة العاملة بنظام إنترنت الأشياء مثل الرقع الذكية؛ نظرًا لأن المعالج هذا مرن بصورة كبيرة؛ مما يسمح باستخدامه في أنواع الجلد الإلكتروني وما إلى ذلك من أمور؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وتبلغ مساحة المعالج الجديد من "إيه آر إم" 59.2 ملليمتر مرة، وبقدرة أقوى 12 مرة من المعالجات الأخرى المستخدمة في تلك الأجهزة.

كما يعمل المعالج بسرعة 29 كيلو هرتز، ويستهلك طاقة تكافئ 21 ميغاوات فقط؛ مما يجعله أفضل وأقوى بنحو 99% عن المعالجات الأخرى، كما أن الذاكرة العشوائية الخاصة به أكبر بنسبة 33% تقريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع

طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع

إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال

الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال