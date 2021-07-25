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استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة

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استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة

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استؤنفت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية فى جميع اللجان على مستوى محافظة شمال سيناء ، وذلك بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ووسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات ، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب .. مشددا على عدم دخول الموبايل أو أى أجهزة من شأنها التصوير بغرض نشر الامتحان .

وأعلن أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب الشعبة الأدبية فى مادة التاريخ لمدة 3 ساعات ، وعددهم 602 طالبا وطالبة موزعين على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش ، 3 لجان بالشيخ زويد ، 10 لجان ببئر العبد ، ولجنة واحدة بنخل .

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية فى الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

كما أشار إلى توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان من مياه وتهوية وأدوات تعقيم وكمامات وغيرها لتيسير آداء الطلاب الامتحانات .. علاوة على وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وتواجد سيارة اسعاف في محيط كل لجنة لتكون جاهزة في حالة الطوارى ء .

المصرى اليوم

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