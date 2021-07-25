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استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد

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استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد

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استؤنفت اليوم الأحد امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .. وسط اجراءات احترازية ووقائية .

وأعلن محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن طلاب القسم العلمى يؤدون الامتحان اليوم فى مادة الفيزياء لمدة 3 ساعات فى مختلف لجان الامتحانات وعددها 8 لجان تضم عدد 174 طالبا وطالبة من القسم العلمى على مستوى المحافظة .. مشيرا الى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات فى مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات ، وأنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وغرفة العمليات استعدادا للامتحانات ، وأن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى ، ولم يتم تسجيل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين .

ومن جانبه .. أعلن محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة .. مشيرا الى استئناف امتحانات القسم الأدبى غدا ، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى .. منوها الى استمرار الامتحانات حتى الأول من أغسطس المقبل .

المصرى اليوم

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