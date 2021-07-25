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شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة

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انتهت منافسات الخطف "124 و127 و129" وبعد قليل تنطلق منافسات النتر

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ

نشر حساب الأولمبية على "تويتر" صورة تظهر وجود وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، لمساندة لاعب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال ضمن اولمبياد طوكيو.

وقبل قليل، انتهت منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129"، وبعد قليل تنطلق منافسات النتر.

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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