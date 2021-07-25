«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

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تسلمت مديرية الأوقاف بالأسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي للعام 2020 / 2021، بواقع ٤ أطنان.

وشدد «خشبة» على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع أهمها، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم "صكوك الأضاحي" (صور)