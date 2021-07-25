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تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية

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تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية

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أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد منحت شهادة الاعتماد إلى 46 منشأة تعليمية من مدارس المديرية خلال العام الدراسي 2020 بما يعزز نجاح خطى المديرية في النهوض بالمؤسسات التابعة وتذليل أي عقبات تعوق أداء رسالتها التربوية .

وكيل تعليم قنا يتفقد عدد من المدارس - صورة أرشيفية

واشار خالد أن المدارس المعتمدة هم 25 مدرسة بمرحلة رياض الاطفال و15 بالمرحلة الابتدائية و5 إعدادي ومدرسة واحدة بالمرحلة الثانوية تتبع إدارة الوقف التعليمية .

المصرى اليوم

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