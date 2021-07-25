أخبار عاجلة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" -
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل

Print
١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل ١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب الثانوية العامة بالقليوبية امتحاناتهم بعد قليل، يؤدى نحو 19239 ألف طالب وطالبة امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية موزعين أمام 135 لجنة على مستوى المحافظة.

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه توفير كافة السبل لأداء الامتحانات وحالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من ، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

واك الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة