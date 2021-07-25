١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل

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يواصل طلاب الثانوية العامة بالقليوبية امتحاناتهم بعد قليل، يؤدى نحو 19239 ألف طالب وطالبة امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية موزعين أمام 135 لجنة على مستوى المحافظة.

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه توفير كافة السبل لأداء الامتحانات وحالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

واك الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.