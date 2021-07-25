محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها (تفاصيل وصور)

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية بمدن بنها، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال تطوير الميادين والطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحلات والكافيتريات .

استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة، حيث زراعة الجزر الوسطى، وإنشاء نافورة حضارية بوسط الميدان، كما تم عمل محاور وفتحات مرورية جديدة تساهم في تسيير الحركة المرورية، والقضاء على التكدسات، ومنع الانتظار الخاطئ، وتخصيص أماكن لانتظار الركاب.

كما تفقد المحافظ ميدان وابور الثلج بعد تطويره حيث تم عمل تعديلات مرورية بالميدان لتسيير الحركة المرورية، كما تم زراعة الجزر الوسطى بنباتات وأشجار الزينة ومراعاة الشكل الجمالي للميدان، كما تم إزالة جميع الباعة الجائلين بالميدان وتسكينهم الباكيات التي تم إنشاؤها أسفل كوبري الرياح التوفيقي، مطالبا بالحفاظ على الميدان والمتابعة المستمرة له لعدم عودة الباعة مرة أخرى بالإضافة إلى متابعة ري الأشجار والنباتات التي تم زراعتها.

كما تفقد المحافظ ميدان كاميليا بعد تطويره ورصفه بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى وتشجيرها وإزالة جميع الباعة الجائلين بالميدان وكوبري الرياح التوفيقي الحديدي، موجها بضرورة تواجد دورية من الأمن ومجلس المدينة لمتابعة الميدان والحفاظ عليه من أي أعمال تخريبية أو عشوائية.

وأكد المحافظ أن تطوير ميادين مدينة بنها يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بعاصمة المحافظة لتلقي بزائريها والمترددين عليها، لتكون في أبهى صورة والقضاء على أي مظاهر عشوائية وتعديل المحاور المرورية التي تتسبب في تكدس السيارات خصوصا بأوقات الذروة .

وتابع المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة العمومي بمدينة بنها حيث تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، مشددا على السائقين بالالتزام بالأجرة المحددة وعدم الزيادة عن التعريفة المقررة، حيث تم التنسيق مع المرور وإدارة المواقف بعمل أكمنة للتفتيش وضبط المخالفين وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات على أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بمدينة بنها حديقة المنطقة الاستثمارية والتي قامت المحافظة بإنشائها أمام المنطقة الاستثمارية كواجهة حضارية ومتنفسا للمواطنين، موجها نائب رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للحديقة، وانتظام ري الأشجار والنباتات المزروعة بها والحرص على نظافتها.

محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها