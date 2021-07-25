إصابة 3 عمال سقطوا من «سقالة» أثناء العمل بمدرسة زراعية بقنا

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أصيب 3 عمال الأحد اثر سقوطهم من أعلى سقالة أثناء عملهم بمدرسة الثانوية الزراعية، بقرية خزام بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بسقوط 3 عمال إنشاءات من أعلى سقالة داخل مدرسة الثانوية الزراعية، بقرية خزام بقوص.

وتبين إصابة كلا من أحمد محمد أحمد، 31 عامًا، كسر بالساقين، ومصطفى محسب على، 30 عامًا، كسر بالساق اليسرى، وأحمد غانم عبادي، 33 عامًا، كسر بالساق اليمنى فتم نقلهم إلى مستشفى الأقصر العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.