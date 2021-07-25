أخبار عاجلة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" -
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

Print
انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب
عبر "يسرائير".. وتدشين خط للطيران المباشر بين البلدين

انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

أقلعت اليوم الأحد، أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب عبر شركة الطيران "يسرائير".

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد ذكرت قناة "كان" العبرية، أن أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، أقلعت من مطار بن غوريون إلى مراكش في المغرب؛ وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.

وفي مطلع يونيو، قالت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش الشهر المقبل، بعد تحسن العلاقات في الأشهر الماضية بين إسرائيل والمغرب.

ونقلت "رويترز" عن جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير: "نقدّر أن الطلب سيكون مرتفعًا، وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة".

وفي مارس، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي: إنها تتوقع قدوم 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع

طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع

إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال

الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال