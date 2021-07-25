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مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا

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فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا
80 حريقًا في 13 ولاية أمريكية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا

يوثّق تم تصويره من داخل شاحنة إطفاء، ألسنة اللهب والنار من حريق تاماراك في مدينة ماركلفيل في ولاية كاليفورنيا.

وحسب موقع "يورو نيوز"؛ تجتاح حرائق الغابات، غرب الولايات المتحدة وكندا، وسط طقس جافٍّ وحارٍّ، ووفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني هناك 80 حريقًا في 13 ولاية أمريكية مختلفة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، غير المسبوق في الأسابيع الأخيرة.

وسجل المركز نحو 4 آلاف حريق في عام 2021، وهو ضعف إجمالي الحرائق في العام الماضي.

وربطت السلطات الأمريكية الحرائق بخطوط الكهرباء المكشوفة، مثل حريق كامب فاير في 2018 الذي يعتبر الحريق الأسوأ في تاريخ الولاية. وتعمل أكبر شركة كهرباء في كاليفورنيا على مشروع يهدف لدفن وتغطية 10 آلاف ميل من خطوط الكهرباء في الولاية لتفادي اشتعال الحرائق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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