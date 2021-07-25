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برقيتان من "القيادة" لرئيس ليبيريا "جورج وياه"

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برقيتان من "القيادة" لرئيس ليبيريا "جورج وياه" برقيتان من "القيادة" لرئيس ليبيريا "جورج وياه"
لتهنئته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

برقيتان من

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جورج وياه؛ رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيس جمهورية ليبيريا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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