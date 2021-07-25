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القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إبراهيم محمد صالح؛ رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق، اطراد التقدم.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس إبراهيم محمد صالح.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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