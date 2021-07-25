أخبار عاجلة

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" -
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)

Print
بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول) بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض منتخب الأولمبي ثاني مبارياته أمام الأرجنتين في دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأحد 25-7-2021 في المباراة التي تجمع المنتخبين الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، بملعب سابورو دومي باليابان، ويقود شوقي غريب.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل المنتخب الذي ضم كل من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، عمار حمدي، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعالياتها يوم 23 يوليو 2021، في المجموعة الثالثة التي تضم بجانب مصر منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وفي إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره إسبانيا سلبيًا، وحقق منتخب أستراليا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وأعلنت قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد الأرجنتين عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحًا
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحًا
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحًا

المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

القصة الكاملة لمصرع صاحب مصنع أبو رواش بعد سقوطه في طاسة زيت مغلي

القصة الكاملة لمصرع صاحب مصنع أبو رواش بعد سقوطه في طاسة زيت مغلي

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1817 إصابة جديدة و99 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1817 إصابة جديدة و99 حالة بمصر

حاكم مصرف لبنان: مستعدون لاستخدام الاحتياطي الإلزامي إذا صدر قانون

حاكم مصرف لبنان: مستعدون لاستخدام الاحتياطي الإلزامي إذا صدر قانون