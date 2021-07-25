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يخوض منتخب مصر الأولمبي ثاني مبارياته أمام الأرجنتين في دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأحد 25-7-2021 في المباراة التي تجمع المنتخبين الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، بملعب سابورو دومي باليابان، ويقود المنتخب شوقي غريب.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل المنتخب الذي ضم كل من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، عمار حمدي، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعالياتها يوم 23 يوليو 2021، في المجموعة الثالثة التي تضم بجانب مصر منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وفي إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره إسبانيا سلبيًا، وحقق منتخب أستراليا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد الأرجنتين عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

التردد: 11052

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مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحًا

مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحًا

مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحًا