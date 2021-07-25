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اليوم ..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:08 صباحاً
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:08 صباحاً
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:08 صباحاً
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:08 صباحاً
شركة ZEE5 Global الشريك الإعلامي لـ DMSتحتفي بالمحتوى الجنوب آسيوي ضمن حملتها العالمية الجديدة، وتدعوكم لتجربة قصص من عالمنا
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:06 صباحاً
حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:02 صباحاً
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:54 صباحاً
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية"
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:54 صباحاً
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:54 صباحاً
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فنانة مصرية تشعل النار في أعمالها الفنية بصحراء دبي.. لماذا؟
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الأحد 25 يوليو 2021 09:13 صباحاً
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