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"آيفون" يعتمد تقنيات صور جديدة في تحديث "آي أو إس 15"

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"آيفون" يعتمد تقنيات صور جديدة في تحديث "آي أو إس 15" "آيفون" يعتمد تقنيات صور جديدة في تحديث "آي أو إس 15"
طوّرت نظم التعلم الآلي لتقديم التعرف على الأشخاص

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اعتماد شركة "أبل" الأمريكية على تقنيات صور ذكية جديدة في تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 15" بهواتف "آيفون".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن أبل طوّرت نظم التعلم الآلي، لتقديم التعرف على الأشخاص بشكل محسّن بشكل ملحوظ في "آي أو إس 15" لهواتف "آيفون"، بما في ذلك في المواقف التي لا يكون فيها الوجه مرئيًّا بوضوح.

وتقدم "أبل" تقنيات "التعرف المحسن للأفراد" كميزة جديدة في إصدار iOS 15 من تطبيق الصور، ويكشف منشور مدونة جديد على موقع التعلم الآلي من أبل أن تطبيق الصور يمكنه تحديد الأشخاص في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك ما إذا كانت وجوههم غير واضحة للكاميرا.

وتستخدم أبل طريقة مطابقة الوجوه والأجسام العلوية لأشخاص محددين في الصور، خاصة إذا ما تم حجب الوجوه أو كانت ببساطة غير مرئية، وإذا كان الشخص ينظر بعيدًا عن الكاميرا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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