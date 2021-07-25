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تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها

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تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها
ستتعرّض لمخاطر مالية لعقود جرّاء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني

تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها

قالت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني، إن ستتعرّض لمخاطر مالية لعقود من جرّاء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا.

وقالت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في تقريريْن عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون؛ لجائحة كوفيد-19، إنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيقٍ عام من المقرر إجراؤه في 2022.

من جهته، قال ميج هيلير؛ رئيس اللجنة: "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير مكافحة كوفيد حتى الآن، على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية".

وسلّطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه أسترليني من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض مُنحت للشركات لمساعدتها على مواجهة الجائحة، وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.

وقالت اللجنة في تقريرٍ ثانٍ، إن هناك أيضاً "مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة، بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام، وفق " اليوم".

وقالت الحكومة إنه لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84 % فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام، وإن لديها خططاً لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.

بدوره، قال حزب العمال المعارض، إن هذه النتائج دليل آخر على إخفاقات الحكومة، وأضاف أنه لا بد من بدء التحقيق الخاص بالجائحة على الفور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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