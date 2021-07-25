بطل التجديف المصري يودع الاولمبياد رسميًا

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ودع عبدالخالق البنا منافسات التجديف من دور الثمانية بعد إحتلاله المركز الخامس في منافسات القارب الفردي بزمن وقدره 7.32.86 فيمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان عبدالخالق البنا قد تأهل لدور الثمانية لمنافسات التجديف كأول لاعب مصري يصل إلى هذا الدور في منافسات التجديف بدورةالألعاب الأولمبية.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد اعرب عن أن بعثة مصر مازال أمامها العديد من المنافسات خلال الأيام القادمة للبطولة ولدينا ثقة في لاعبينا وقدرتهم على تقديم الأداءالجيد والمناسب وتحقيق الانتصارات التي ترفع إسم مصر وسط مشاركة قوية مع أفضل اللاعبين في العالم.

فيما حرصت البعثة الطبية لمصر برئاسة الدكتور حسن كمال على أن يتم عمليات تطهير إضافية لمقر إقامة البعثة المصرية من أجل مزيد منالاجراءات الاحترازية ومن أجل حماية بعثة مصر بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في بعض البعثات الأخرى المتواجدةداخل القرية الأولمبية .