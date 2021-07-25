«العروسة عيطت وسابت الفرح».. أحمد سعد يروي موقفًا إنسانيًا من حفل زفاف (صور)

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روى الفنان أحمد سعد موقفا من حفل زفاف أحياه مؤخرا، وتسببه في بكاء العروس بسبب أغنيته «بحبك يا صاحبي».

ونشر سعد صورا من الحفل عبر «فيسبوك»، وعلق: «كنت بغني في فرح، ولكن الفرح كان مليئا بالبكاء، بدأت بأغنية (كل يوم) والناس مبسوطة، وبعدها بغني أغنية (بحبك يا صاحبي) قاموا الناس جريوا عليّا بسرعة وقالولي لأ ماتغنيش أغنية (بحبك يا صاحبي)، ماتغنيش (بحبك يا صاحبي)».

أضاف: «مافهمتش في إيه؟! فماغنتش (بحبك يا صاحبي)، والعروسة قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح! فغنيت أغنية تانية قامت العروسة قامت تاني وعيطت وسابت الفرح! مكنتش فاهم في إيه؟! طب أغني إيه؟!».

تابع: «المعازيم قالولي معلش لأن هي بتحب أبوها جدا وأبوها كان بيحبك حب غير عادي وأنت بالنسبة له أهم حد وكل الأغاني بتاعتك لها ذكريات مع أبوها، وهي كانت بتغنيله (بحبك يا صاحبي)، لو هو موجود دلوقتي كان أول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هيكون أنت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح».

ختم قائلًا: «العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر أبوها وتعيط، العروسة دي علمتني يعني إيه بنت بتحب أبوها وإن الحب ده قد إيه حقيقي وصادق ونقي وإن الأب ده كان راجل طيب وأب حنين علشان يتغناله من بنته (بحبك يا صاحبي).. الله يرحمه».