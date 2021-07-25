فيديو مخيف.. حيوان رقيق يواجه كوبرا ويمنعها من دخول منزل

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وقف يتحداها على مدى نصف ساعة

على مدى نصف ساعة كاملة ظلت حية كوبرا ضخمة تهاجم وتُصدر فحيحها المخيف دون جدوى؛ فقد وقف هذا الحيوان المنزلي الرقيق حارسًا لا يلين، مانعًا الحية السامة من دخول منزل صاحبه في الهند، حتى عاد صاحب المنزل من الخارج، والتقط هذا الفيديو.

وحسب وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن إي"، التُقط فيديو الواقعة في أحد الأحياء السكنية بمدينة بوبانيسوار عاصمة ولاية أوديشا شرقي الهند، وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر لقطات الفيديو القطة البيضاء حارسة المنزل، وقد وقفت أمام الباب الخارجي متحدية حية كوبرا ضخمة، يبلغ طولها نحو 1.5 متر.

وحسب الوكالة، ظلت الكوبرا لمدة نصف ساعة كاملة، ترفع رأسها في الهواء، وتُطلق فحيحها وصوتها المرعب، وتدفع رأسها للأمام محاولة إدخال الرعب في قلب القطة دون جدوى؛ إذ فشلت كل محاولاتها أمام شجاعة القطة.

ونقلت الوكالة عن سامباد كومار، صاحب المنزل، أن "القطة الشجاعة تبلغ من العمر 1.5 سنة، وتعيش في المنزل كأحد أفراد الأسرة".

وقد أبدى العديد من المعلقين دهشتهم مما قامت به القطة، لكن بعضهم روى وقائع مماثلة لبطولات حيوانات منزلية أليفة.

وقد اتصل "كومار" بموظفي الحياة البرية، وحضر أحدهم، وقام بالإمساك بالحية، وتم إطلاقها لاحقًا في غابة قريبة. ( )