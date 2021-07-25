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القطن الكاميروني ينفي تفاوض الأهلي مع نجمه لامبرت أرينا هداف الكونفدرالية

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القطن الكاميروني ينفي تفاوض الأهلي مع نجمه لامبرت أرينا هداف الكونفدرالية القطن الكاميروني ينفي تفاوض الأهلي مع نجمه لامبرت أرينا هداف الكونفدرالية

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نفى المدير الرياضي لنادي القطن الكاميروني، نوهو موسى، وجود أي عرض من جانب النادي الأهلي لضم لامبرت جيمي أرينا، مهاجم الفريق وهداف الكونفدرالية.

وقال موسى، في تصريحات تليفزيونية: «ما يتردد عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضم لامبرت جيمي غير صحيح».

وأضاف: «لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الأهلي لضم اللاعب، نملك عروض من تركيا وفرنسا لضم لامبرت».

وقدم لامبرت جيمي أرينا موسما رائعا رفقة فريقه خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 19 هدفا في البطولات المحلية والقارية.

وقاد اللاعب فريقه القطن إلى قبل نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بفضل إسهامه في 10 أهداف خلال 16 مباراة.

المصرى اليوم

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