حريق محدود في منتجع السيليين بالفيوم.. والحماية المدنية تسيطر

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمنتجع السيليين التابع للوحدة المحلية لقرية فيديمين بمحافظة الفيوم، ومنعت قوات الحماية المدنية امتداد النيران إلى باقي المنتجع.

تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أسامة أبوالليل، مامؤر مركز شرطة سنهور بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق هائل بمنطقة السيليين.

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز سنهور برئاسة محمد عشري، رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية أسباب نشب الحريق بماس كهربائي ولا يوجد شبهة جنائية وبدون حدوث إصابات أو وفيات.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.