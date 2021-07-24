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قال الدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الاسكندرية الرياضى الدولى، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وجاهزيته لاستقبال المباريات والفعاليات المقررة.

وأوضح، حرص شركة الصيانة المنفذة لأعمال الصيانة على ظهور الاستاد بالشكل الذي يليق بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن تعاون موظفي الاستاد مع الشركة المسؤولة عن الصيانه، لتكثيف برنامج الصيانة الذي كان مقررا أن ينتهي يوم الخامس من أغسطس المقبل، وتكثيف العمل خلال إجازة عيد الأضحى، حيث استطاعت إدارة الاستاد الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة في وقت قياسي وقبل الموعد المقرر.

وأشار إلى أن الاستاد أرسل موافقته إلى نادي الزمالك لاستقبال مباراته مع نادي المحله والمقرر إقامتها يوم الثالث من أغسطس ٢٠٢١.