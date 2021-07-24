«سيد سوسن» قتل «تامر» في قليوب.. كشف غموض العثور على جثة شاب في الزراعات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب وسط الأراضى الزراعية بمنطقة عزبة عبدالوهاب دائرة قسم شرطة قليوب، به عدة طعنات متفرقة بالجسد، وتبين أن وراء الواقعة سائق توك توك سبق اتهامه بـ5 قضايا بدافع السرقة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، بمنطقة عزبة عبدالوهاب دائرة القسم. وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة التي عثر عليها لشاب يدعى تامر ح ٢٤ سنة يعمل «تباع» على سيارة نقل ومصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وملقى بأرض زراعية بمنطقة عزبة عبدالوهاب دائرة القسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تبين أن وراء الحادث «سيد ك» وشهرته «سيد سوسن»، 23 سنة، سائق توك توك، مسجل خطر سبق اتهامه في 5 قضايا، حاول سرقة المجنى عليه فقاومه فقتله بسلاح أبيض «مطواة»، وألقى بالجثة في أرض زراعية بمنطقة العثور عليها وبمواجهة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بحبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وإرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائى، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.