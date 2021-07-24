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بعد ما أثارته «المصري اليوم».. تحرك برلماني بشأن «طريق الموت» الإسماعيلية السويس

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في أول تحرك برلمانى حول ما أثارته «المصري اليوم» عن طريق الموت بعد مصرع أسرة بطريق الإسماعيلية السويس؛ تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، بطلب إحاطة حول تأخر أعمال رصف الطريق وأسباب عدم تسليمه حتى الآن.

وقالت النائبة إنها شاهدت «البث المباشر لصحيفة المصرى اليوم» عن مصرع أسرة حرقًا على الطريق، مؤكدة أنها لن تترك هذا الملف سوى بحل نهائى وسرعة رصف الطريق.

وأضافت أنها تواصلت اليوم مع وزير النقل كامل الوزير، لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، حفاظًا على أرواح المواطنين.

آمال رزق الله عضو مجلس الشعب عن الإسماعيلية
طلب إحاطة حول تأخر اعمال رصف طريق الإسماعيلية السويس وأسباب عدم تسليمه حتى الآن

المصرى اليوم

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