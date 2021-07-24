أخبار عاجلة

البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد -
استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة -
«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي -
تذبذب وارتفاع وحذر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 4 أغسطس 2021 -
‏بالفيديو.. "الخطوط السعودية" تدعم قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات -
"أمانة العاصمة المقدسة" تبرم عقدًا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق -
استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك -
الاتحاد يكسب فارازدين الكرواتي بثلاثية.. تحضيرًا لمنافسات الموسم -
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
متحدث التعليم الجامعي: الجامعات السعودية تقدم 60 ألف جرعة لقاح يوميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عيد الشعوب" يجمع المواطنين والمقيمين على مائدة واحدة في "بريدة"

Print
ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة

ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة في بريدة خلال عيد الأضحى المبارك؛ أقامت اللجنة برنامج "عيد الشعوب" بهدف مشاركة الأشقاء الوافدين فرحة العيد واستمرار تواصل اللجنة معهم في مختلف المناسبات.

حيث تم استقبال لحوم الأضاحي من الراغبين في مشاركة اللجنة البرنامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع المشاركين كل بحسب دولته أمس الجمعة، بمشاركة الأشقاء من دول عدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة، إبراهيم بن صالح الربدي، أن اللجنة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تقدم هذه المبادرة كي يتشارك الجميع من مواطنين ومقيمين في فرحة العيد وفعالياته المتنوعة من خلال هذه المبادرة، حيث تبادل التهاني وتناول الطعام في جو أخوي وودي وكما تعودنا في مملكتنا الغالية علاقة المواطن والمقيم علاقة أخوية ودية.

وأضاف: حرصنا على إقامة البرنامج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية لمنع انتشار ، وأن اللجنة مستمرة في تقديم وتبني مختلف المبادرات والأفكار المجتمعية التي تقدم الفئات العمرية المتعددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم

ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا

ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا