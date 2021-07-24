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الاتحاد يستعد لمواجهة بسداسية في نجوم الإسكندرية

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الاتحاد يستعد لمواجهة الزمالك بسداسية في نجوم الإسكندرية الاتحاد يستعد لمواجهة بسداسية في نجوم الإسكندرية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نجوم الإسكندرية، بسداسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب النادي بمنطقة سموحة، في إطار مباريات استعدادات الفريق لمواجهة .

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من فوزي الحناوي هدفين وخالد قمر هدف، وعبدالسميع إبراهيم «سيمو» ثلاثة أهداف.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الزمالك، 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.

المصرى اليوم

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