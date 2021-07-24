بعد كارثة «بحرى».. محافظ الإسكندرية : 164 عقارا مائلا و133 ألف قرار إزالة لم ينفذ

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبدالمجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. وكلف بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال. وأكد أن الإسكندرية بها 164 عقارا مائلا و133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة.

بدورها قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير موقعين لإعاشة السكان الذين تم إخلاء عقاراتهم. وانتقلت على الفور جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى العقار المائل لمتابعة تداعيات الموقف، وأوضح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك أن العقار تم بناءه بدون ترخيص والعقار مكون من ارضي و١٨ دور علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار. أشار إلى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)

محذراً من تكرار كارثة "بحرى" .. محافظ الاسكندرية: 164 عقار مائل و133 قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها (صور)