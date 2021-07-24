★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ظهر أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل لافت للنظر خلال تقسيمة الفريق التي خاضها في التدريبات مساء اليوم السبت بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع حفني بعد التقسيمة المطولة التي خاضها الفريق للإشادة بمستواه خلال التقسيمة.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.