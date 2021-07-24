استشاري: أبو الريش من أوائل المستشفيات التي لديها تعاون مراكز خارجية

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قالت الدكتورة هالة أغا، رئيس وحدة القلب بمستشفى أبوالريش الجامعي، إن متابعة المرضى بعد إجراء عمليات القلب يحددها الطبيب المتخصص وقد تكون كل 3 أشهر أو كل سنة، منوهة بأن وحدة القسطرة في المستشفى تعاملت مع 18 مريضا عن طريق التدخل الهجين سواء عن طريق وضع سدادات عن طريق فريق متكامل من أطباء قلب الأطفال بدون وضع المريض على مكنة القلب الصناعي.

وأضافت أغا، خلال لقائها مع الإعلامي على الطواب؛ ببرنامج «شارع القلب» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن التدخل الهجين يحقق أقل العواقب للمريض، مضيفة: «الطفل الذي لا نستطيع التدخل مع بالقسطرة يتم التدخل بالهجين».

وأوضحت رئيس وحدة القلب بمستشفى أبوالريش الجامعي، أن مستشفى أبوالريش من أوائل المستشفيات التي لديها تعاونيات مع مراكز في إيطاليا وألمانيا منذ 1992، وهناك خبراء يأتون لعمل ورش عمل وهناك زيارات مستمرة للمركز الهدف منها تبادل الخبرات. ونوهت بأنه من الضروري الكشف المبكر لأمراض القلب لدى الأطفال للعلاج بشكل سريع، كما أن المتابعة شيء مهم.