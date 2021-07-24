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رئيس وحدة القلب بأبو الريش: المستشفى يستقبل 15 ألف طفل سنويا

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رئيس وحدة القلب بأبو الريش: المستشفى يستقبل 15 ألف طفل سنويا رئيس وحدة القلب بأبو الريش: المستشفى يستقبل 15 ألف طفل سنويا

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قالت الدكتورة هالة أغا، رئيس وحدة القلب بمستشفى أبوالريش الجامعي، إن عيوب القلب الخلقية تتمثل في الثقب بين الأذينين والثقب بين البطينين، مؤكدة أنهما من عيوب القلب البسيطة، لافتة إلى أن الثقوب تتراوح في حجمها من الصغير والمتوسط والأكبر.

وأضافت “أغا”، خلال لقائها مع الإعلامي على الطواب؛ ببرنامج «شارع القلب» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الثقب الصغير يصدر صوت أقوى وأعراضه ليست موجودة لدى الطفل، فقد يعاني الطفل من نهجان أو عدم اكتمال النمو.

وأوضحت رئيس وحدة القلب بمستشفى أبوالريش الجامعي، أن عيادة أمراض القلب في المستشفى تستقبل كل عام 15 ألف طفل وهو رقم فلكي من كل محافظات ، منوهة بأن أكبر الأمراض شيوعا هو الثقب بين البطينين وهو ما يمثل 30% من العيوب القلب الخلقية وقد يكون لوحدة أو يصاحبه أمراض أخرى وهو ما ينقلنا إلى منطقة أخرى من الثقوب.

وأشارت إلى أن الثقب بين الأذينين عيبه الأساسي أنه قد لا يكون له أي عرض ويتم اكتشافه بالصدفة بالموجات فوق الصوتية، منوهة إلى أن دورهم في التشخيص بالكشف الإكلينيكي والموجات فوق الصوتية، لافتة إلى أن الشغل على الثقوب أصبح شغل روتيني لهم.

المصرى اليوم

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