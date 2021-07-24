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استشاري: عيوب قلب الأطفال تُمثل 8 في الألف

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استشاري: عيوب قلب الأطفال تُمثل 8 في الألف استشاري: عيوب قلب الأطفال تُمثل 8 في الألف

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن عيوب قلب الأطفال تمثل 8 في الألف، أي أن من كل 1000 مولود يوجد 8 مواليد يعانون من مشاكل بالقلب، ومنهم حالتين يعانون من ثقب بالقلب.


وأشار «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي على الطواب؛ ببرنامج «شارع القلب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى أن ثقوب القلب تنقسم إلى نوعين، منها ثقوب بين البطنين، وثقوب بين الآذنين، حيث إذا كان حجم الثقب صغير فأنه سيغلق خلال العام الأول، أما إذا كان الثقب كبير فأن فرصة غلقه ليست كبيرة.

وأوضح أن 80% من حالات ثقب في القلب لدى الأطفال تغلق خلال السنة الأولى من عمر الطفل، مشيرًا إلى أن تشخيص حالة الطفل الذي يعاني من ثقب في القلب مبكرا يسهل في علاجه.

المصرى اليوم

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