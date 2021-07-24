حجز نجار وصاحب محل بقالة في واقعة حريق بالشرقية

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قررت نيابة أبوكبير، بمعرفة أحمد شكري مدير النيابة، وبرئاسة محمد الشربينى، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حجز نجار وصاحب محل بقالة على ذمة التحريات، في واقعة اتهام الأول بإشعال النيران في الأخير إثر نشوب مشادة كلامية وتعديه على والده بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ما تبلغ من مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول«وليد. ع. س» 33 عاما صاحب محل بقالة مقيم بندر أبوكبير، مصابا بحروق بالرقبة والوجه وأعلى الصدر والظهر والذراعين.



وتبين من التحريات قيام «أيمن. ع. ش» 40 عاما نجار مقيم بذات الناحية مصابا بحروق بسيطة بساقه اليمنى، بإلقاء مادة مشتعلة على صاحب محل البقالة بسبب خلافات سابقة سببها لهو الأطفال، وتجددت المشاجرة فيما بينهم أمس. وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المشكو في حقه، وبسؤاله أقر بقيام صاحب محل البقالة بضرب والده على وجهه، فقام بالانتقام لوالده، وتم التحفظ على المجنى عليه، وبالعرض على النيابة تقرر حجزهما لحين ورود تحريات المباحث، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.