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هشام خرما يحيي حفلتين متتاليتين في مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا

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هشام خرما يحيي حفلتين متتاليتين في مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا هشام خرما يحيي حفلتين متتاليتين في مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا

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يدشن الموسيقار هشام خرما جولة حفلاته الموسيقية لموسم الصيف بين القاهرة والإسكندرية، عبر حفلتين متتاليتين بداية من مكتبة الإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء السبت المقبل 31 يوليو.

يضع خرما لمسته الموسيقية بهذه الحفلة في النسخة الجديدة من مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، ومن ثم يطل من بعدها بيومين على جمهوره في القاهرة عبر حفلة موسيقية في دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساء الإثنين 2 أغسطس، إبان مشاركته الخاصة في فعاليات مهرجان الأوبرا الموسيقي الصيفي.

تأتي جولة الحفلات في مستهل انتعاشة موسيقية يعيشها خرما حاليا بعد وضعه مؤخرا الموسيقى التصويرية لفيلم «ماكو»، أول فيلم مصري يتم تصويره تحت ، عقد النجاح الكبير الذي حققه في موسيقى مسلسل «النهاية»، كما ينشغل حاليا بوضع الموسيقى التصويرية لأول فيلم ثري دي عربي «يوم 13»، وسط تحضيره لإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد.

المصرى اليوم