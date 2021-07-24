«السياحة» تشكل لجنة لمتابعة موقف حريق مطعم نيلي بالجيزة

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قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على الفنادق، إنه تم تشكيل لجنة من جانب وزارة السياحة لمتابعة موقف حريق مطعم نيلي بشارع النيل بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها الدفاع المدني.

وأوضح مساعد وزير السياحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية، في ضوء تقرير الدفاع المدني، لافتًا إلى أن الأمر حاليا يخضع للفحص الفني للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الواقعة، مؤكدا أن الوزارة تتابع الموقف من خلال اللجنة المتواجدة حاليا بالموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

كان حريق قد شب في مطعم نيلي بشارع النيل بمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.