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شعراء «الواو والموال والنميم» يتألقون في «بيت الشعر» بالأقصر

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شعراء «الواو والموال والنميم» يتألقون في «بيت الشعر» بالأقصر شعراء «الواو والموال والنميم» يتألقون في «بيت الشعر» بالأقصر

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أقام «بيت الشعر» بالأقصر، أمسية شعرية لشعراء فن الواو والنميم والموال، حيث استضاف فيها الشاعرين: حمادة الفارسي، عبدالناصر أبوبكر، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير«بيت الشعر» بالأقصر.

«القباحي» بدأ الأمسية مرحبًا الشعراء والحضور ومهنئًا الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى، معلنًا عن دورتين لبيت الشعر الأولى في فن الخط العربي والأخرى في تبسيط قواعد النحو والصرف، وانطلاق حلقات برنامجه الثقافي الجديد «كاتب وكتاب» الذي سيستضيف فيه لاحقًا الشاعر الأستاذ سعد عبدالرحمن لمناقشة كتابه الجديد.

المصرى اليوم

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