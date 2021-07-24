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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتولي تحكيم التقسيمة التي خاضها لاعبو الفريق خلال التدريبات مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة في ملعب فندق الإقامة بفريق كامل 11 لاعبا أمام 11 لاعبا بناء على قرار الجهاز الفني.

وحرص كارتيرون على أن يكون حكما للمباراة المصغرة بين الفريقين، والتي شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.